Mand anholdt efter skyderi

En mand er onsdag blevet anholdt for et skyderi i maj

Politiet har onsdag anholdt endnu en mand, som mistænkes for at have forbindelse til et skyderi i Måløv i maj.

Torsdag vil han blive stillet for en dommer i Retten i Glostrup.

Episoden fandt sted søndag 17. maj om aftenen. På Måløv Hovedgade affyrede personer i Opel Insignia flere skud mod andre personer i en VW Golf. Ingen blev tilsyneladende ramt.

Den sorte Opel Insignia blev efterladt på Måløv Hovedgade, og den sorte VW Golf blev fundet i nærheden.

Samme aften som skyderiet fandt sted, anholdt Københavns Vestegns Politi fire personer. De blev afhørt uden sigtelse og blev efterfølgende løsladt.

- Vi er stadig i efterforskningens indledende fase og ved at afdække hændelsesforløbet. Det er for tidligt at sige noget om motiver, det skal vores videre efterforskning kaste lys over, sagde politikommissær Ole Nielsen fra Københavns Vestegns Politi dengang.