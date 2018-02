Mand anholdt efter to teenagepigers mulige MDMA-forgiftning

En 19-årig mand er blevet anholdt, efter at to teenagepiger lørdag morgen blev indlagt til intensiv behandling efter indtagelse af det, der formodes at være MDMA

En 19-årig mand er blevet anholdt af Syd- og Sønderjyllands Politi. Det skriver politiet i en pressemeddelse. Han er sigtet for to forhold.

Da politiet i går indledte efterforskningen af det, der formodes at være en MDMA-forgiftning for to piger 15 og 16 år, fandt politiet frem til den 19-årige mand. Under en afhøring af manden erkendte han, at han har videregivet stoffer til de to piger.

Han er sigtet for handel med euforiserende stoffer. Derudover er han sigtet for 'i grov kådhed eller på lignende hensynsløs måde at volde nærliggende fare for nogens liv eller førlighed', fremgår det af pressemeddelsen.

Manden er dog løsladt igen. Der er ikke juridisk grundlag for at varetægtsfængsle ham, men sagen efterforskes stadig, og den 19-årige er stadig sigtet, skriver politiet.

Politiet skriver yderligere, at de to piger er udskrevet fra Sydvestjysk Sygehus, og er hjemme igen. De er ikke fra lokalområdet, oplyses det.

De to piger havde formodentlig været til fest på Fanø eller i Esbjerg-området. Politiet opfordrede i går forældre i området, til at holde øje med deres teenagere da de kunne have været til den samme fest som pigerne og have indtaget det samme stof.

Til TV SYD oplyser vagtchef i Syd- og Sønderjyllands Politi, Nikolaj Hølmkjær, at der ikke har været nye tilfælde natten mellem lørdag og søndag.

- Vi har selvfølgelig haft fokus på unge og stoffer, hvor vi kom frem - men der har ikke været nye tilfælde i nat, siger vagtchefen til TV SYD.