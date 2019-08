Mand anholdt: Filmede 500 kvinder og lagde det på pornosite

En 53-årig columbiansk statsborger blev onsdag anholdt i metroen i Madrid, mistænkt for at være i færd med at filme op under kjolen på en kvinde.

Det oplyser Policia Nacional i en pressemeddelelse.

Ifølge politiet står manden bag en lang stribe af tilsvarende overtrædelser, hvor han har filmet i alt 555 forskellige kvinder i i alt 283 videoer, som han efterfølgende har uploadet til pornografiske hjemmesider.

Flere af kvinderne, han har filmet, er mindreårige, lyder det fra politiet.

Videoerne er blevet set mere end en million gange på nettet, og manden havde mere end 3500 faste følgere, fortæller politiet. Selvom det såkaldte 'upskirting', hvor man filmer under kjolen på kvinder, ikke i sig selv er ulovligt i Spanien, er manden sigtet for at have krænket kvindernes privatliv og for at krænke mindreårige ved at uploade videoerne på internettet.

Sporede gerningsmand

Politiet begyndte efterforskningen af sagen, da man opdagede en konto på en pornohjemmeside med intime videoer af kvinder i Madrid, der var optaget uden deres viden.

Ved at analysere videoerne lykkedes det politiet at spore sig frem til den formodede gerningsmand, hvorefter man kunne tage ham på fersk gerning. Efterfølgende har politiet konfiskeret mandens bærbare computer og tre harddiske, som indeholder flere gigabytes med materiale.

'Manden filmede som regel sine ofre i et travlt område så som metroen, inden han fulgte dem ud på gaden, og nogle gange introducerede han tilmed sig selv for kvinderne i supermarkeder eller butikker for at få et bedre skud af deres intime områder, som han filmede tæt på,' lyder det fra politiet.

'Sygelig trang'

Manden havde gemt en telefon i en rygsæk, som han brugte til at filme kvinderne med. I nogle tilfælde filmede han også kvindernes ansigter og deres fulde figur foruden de intime områder. Politiet betragter det som ekstra krænkende for de kvinder, hvis ansigter også har fremgået af optagelserne.

Ifølge politiet handlede manden på baggrund af en 'sygelig trang' på næsten daglig basis. På et tidspunkt filmede han 29 kvinder i løbet af fem dage.

Politiet har indtil videre identificeret 29 ofre, som har indgivet anmeldelser mod manden. Flere af dem er mindreårige.

Foreløbig har politiet fundet videoer dateret tilbage til juli 2018, men de ved ikke, om manden kan have lavet lignende optagelser andre steder, eller om han har uploadet materiale til andre sider.

Den 53-årige mand er foreløbig blevet varetægtsfængslet.

