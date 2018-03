Mand anholdt: Flere skud affyret mod hus

Politiet har kort efter middag anholdt en mand og sigtet ham for drabsforsøg.

Det skriver Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi i en pressemeddelelse.

Politiet oplyser, at en mand klokken 8 onsdag morgen blev opsøgt på sin adresse ved Torrig på Lolland af en anden mand, som havde medbragt et gevær.

Manden med geværet begyndte at skyde flere gange mod huset, men det lykkedes for beboeren at undslippe og kontakte politiet uden at blive ramt.

Imens flygtede den anden mand fra stedet i en bil, men politiet fandt efterfølgende ud af, at han var kørt til et strandområde i nærheden.

Her lykkedes det politiet at omringe manden i 'sikkerhedsmæssig afstand', og klokken 12.40 lykkedes det at anholde manden uden større dramatik.

Politiet kender endnu ikke til motivet for skyderiet, men de oplyser, at de to mænd kendte hinanden. Skyderiet vurderes ikke at være banderelateret, oplyser politiet.