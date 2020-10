Mand anholdt for årelangt sexmisbrug af datter

Politiet sigter manden for at have voldtaget sin datter en til to gange om ugen i fem år

En 43-årig mand fra Brøndby er onsdag blevet anholdt og sigtet for årelangt seksuelt misbrug af sin egen datter.

Det fremgår af sigtelsen mod manden, der torsdag formiddag blev fremstillet i grundlovsforhør ved Retten i Glostrup.

Manden kom ind i retslokalet flankeret af sin forsvarer og to civilklædte betjente. Han var iført en arbejdsuniform med grå værktøjsbukser, blå T-shirt og skrigorange arbejdsjakke med reflekser over brystet.

Med bøjet hoved skævende i retning af Ekstra Bladets udsendte gik han til stolen i midten af retslokalet og lagde sin jakke over ryglænet, inden han satte sig og lyttede til anklagerfuldmægtig Anne-Kirstine Mathiesens oplæsning af sigtelsen.

Af den fremgår det, at manden ifølge politiet har misbrugt sin i dag tiårige datter over en knap femårig periode, siden overgrebene begyndte i december 2015. Overgrebene skulle være fortsat helt til september i år. De består blandt andet af fuldbyrdet voldtægt og skulle være sket en til to gange ugentligt i perioden. Overgrebene skulle være sket på den fælles adresse i Brøndby.

Dørene blev lukket under grundlovsforhøret. Men inden da fortalte forsvarer Charlotte Møller Larsen, at manden havde tænkt sig at svare på de spørgsmål, som anklageren eller retsformanden måtte finde på at stille.

Anne-Kirstine Mathiesen begrundede dørlukningen med hensynet til den forurettede pige, efterforskningens indledende stadie, men også at hun havde tænkt sig at afspille en videoafhøring, som var blevet foretaget i regionens Børnehus.

Heri skulle pigen have forklaret politiets særligt uddannede videoafhører om overgrebene i detaljer.

- Det vil udsætte pigen for unødvendig krænkelse, hvis detaljer herfra kommer frem, lød begrundelsen.

Der blev også nedlagt et navneforbud for den sigtede på begæring fra forsvareren.