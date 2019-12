Mand anholdt for at kaste salmiakspiritus på togpassagerer

Politiet er til stede på Ny Ellebjerg Station, hvor en mand er anholdt for at kaste salmiakspiritus efter passagerer i et tog

Ved du noget? Tip os på sms 1224 (alm. SMS-takst), eller send en mail til 1224@eb.dk. Du kan også vælge at udfylde formularen herunder. E-mail: Navn: Tlf. Nr.: Vælg billede eller video (5 mb) Send Upload foto/video Luk

Tak for dit indsendte materiale Mvh. Redaktionen Det opstod en fejl - prøv igen Husk at udfylde alle felter og at vedhæftet materiale ikke må fylde mere end 5 mb. Hvis problemet bliver ved, kan du indsende tip på sms til 1224 (alm. sms takst), eller via email til 1224@eb.dk. Indsend mere materiale

En mand er lørdag eftermiddag blevet anholdt for at have kastet salmiakspiritus på nogle passagerer i et tog på Ny Ellebjerg Station i København.

Det skriver Københavns Politi på Twitter.

Politi, ambulance og brandvæsen er massivt til stede.

På Ny Ellebjerg Station er politi og ambulancer til stede. En mand har kastet salmiakspiritus mod nogle passagerer i et tog. Manden er anholdt og passagererne behandles på stedet. Der er ikke yderligere kommentarer. #politidk — Københavns Politi (@KobenhavnPoliti) December 28, 2019

Fire personer har modtaget behandling for øjenskader på stedet.

På Ny Ellebjerg Station er 4 personer behandlet med øjenskyl og vejledt af personale fra ambulancerne. Gerningsmanden medtages til den videre behandling af sagerne, sigtelse mm. Der er således ikke yderligere oplysninger eller kommentarer. #politidk — Københavns Politi (@KobenhavnPoliti) December 28, 2019

Ekstra Bladets mand på stedet fortæller, at to ambulancer er kørt fra stedet, og yderligere to ambulancer fortsat befinder sig ved stationen.

DSB fortæller, at trafikken nu kører almindeligt igen.

- Passagererne er blevet flyttet over i et andet tog, da der var salmiakspiritus udover det hele. Togtrafikken kører normalt, siger pressevagten hos DSB til Ekstra Bladet.

Salmiakspiritus er stærkt ætsende og har i ren form en ph-værdi på 13,3. Det bruges normalt til rengøring i fortyndet form.

Opdateres ...