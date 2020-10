Mand anholdt for at skyde med salonriffel i boligområde

Politiet fik sent søndag aften en anmeldelse om, at en mand var blevet set med et skydevåben ved Engparken i Åbyhøj ved Aarhus.

Manden affyrede også skud mod en bil, hvori der sad tre personer. De kom ikke noget til.

Mandag morgen klokken 07.01 kunne politiet så anholde en mistænkt mand på 63 år. Det oplyser Østjyllands Politi i sin døgnrapport.

Våbnet, manden rendte rundt med, var en salonriffel. Den blev fundet ved anholdelsen.

Kommunikationsmedarbejder hos Østjyllands Politi Janni Lundager fortæller, at manden truede de tre personer, som sad i bilen. Da de kørte væk, skød han mod bilen.

Tidligere mandag morgen oplyste politiet, at det havde efterforsket sagen hele natten.

- Vi er p.t. til stede i Åbyhøj, efter at vi klokken 23.02 i aftes fik en anmeldelse om, at en mand var set med våben ved Engparken.

- Vi har efterforsket sagen hele natten, og det har ført til anholdelse af en mand, som vi formoder er identisk med ham, der blev set med våben, skrev Østjyllands Politi på Twitter.

Politiet er mandag fortsat i gang med efterforskningen af sagen. Der er dog intet, der tyder på, at den anholdte mand har nogen relation til den verserende bandekonflikt i Aarhus.

Politiet sigter manden for at have besiddet et skydevåben under særligt skærpende omstændigheder på et offentligt sted, at forvolde fare for andre ved at have affyret skud mod bilen samt for trusler ved at have sigtet mod bilen.

Mandag eftermiddag bliver den 63-årige fremstillet i et grundlovsforhør. Det sker dog in absentia - uden at han er til stede - da han er indlagt på skadestuen.