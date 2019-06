Mand anholdt for at skyde seksårig dreng i benet

Nordjyllands Politi har fredag morgen anholdt en 42-årig mand, der mistænkes for at have skudt en seksårig dreng i benet med et luftgevær.

Det oplyser Nordjyllands Politi i en pressemeddelelse fredag eftermiddag.

Episoden fandt sted lørdag aften i Fjerritslev, da drengen var på besøg hos en underbo. Kort efter kom han grædende tilbage til sin mor.

Det viste sig, at han var blevet ramt i benet af et hagl - formentlig fra et luftgevær. Drengen blev indlagt på sygehuset, hvor haglet blev fjernet.

Siden har politiet arbejdet på at finde frem til, hvad der er sket. I forbindelse med efterforskningen er adskillige personer blevet afhørt, og drengen selv er blevet afhørt på video.

- Vi fik under vores efterforskning en række informationer, der pegede på den 42-årige mand. Derfor blev han i dag klokken 07.36 anholdt, siger vicepolitiinspektør Frank Olsen, der leder efterforskningen, i pressemeddelelsen.

Vicepolitiinspektøren bekræfter over for Ritzau, at det er underboen, der er blevet anholdt. Efter endt afhøring er han blevet løsladt, men han er fortsat sigtet for grov vold.

Fredag eftermiddag vil Frank Olsen ikke komme nærmere ind på, hvordan det gik til, at den seksårige blev skudt i benet.