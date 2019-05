Ved du noget? Tip os på sms 1224 (alm. SMS-takst), eller send en mail til 1224@eb.dk. Du kan også vælge at udfylde formularen herunder. E-mail: Navn: Tlf. Nr.: Vælg billede eller video (5 mb) Send Upload foto/video Luk

Tak for dit indsendte materiale Mvh. Redaktionen Det opstod en fejl - prøv igen Husk at udfylde alle felter og at vedhæftet materiale ikke må fylde mere end 5 mb. Hvis problemet bliver ved, kan du indsende tip på sms til 1224 (alm. sms takst), eller via email til 1224@eb.dk. Indsend mere materiale

Medarbejdere i Skive Kommune har torsdag formiddag været evakueret som følge af en bombetrussel mod kommunen.

Det oplyser Midt- og Vestjyllands Politi i en pressemeddelelse.

En mand er blevet anholdt som følge af truslerne, oplyser politiet.

Truslen kom ifølge politiet i en telefonsamtale med en medarbejder i kommunen, hvorefter politiet blev alarmeret omkring klokken 9.30.

Som følge af truslerne blev både Skive Rådhus, der ligger i Torvegade, samt 'Den Blå Diamant', der ligger på Rådhuspladsen evakueret og spærret af.

Manden bag truslerne blev klokken 10.35 anholdt af politiet. Han er nu sigtet for at overtræde straffelovens paragraf 266, som omhandler trusler. Strafferammen er to år.

- En trussel af den karakter er ret alvorlig, og det afspejler vores indsats. Vi er nødt til at behandle anmeldelsen seriøst og agere, som om truslen er reel, indtil vi har haft lejlighed til at undersøge sagen nærmere. Og det har vi nu. Truslen viste sig heldigvis at være grundløs, men det er i sig selv en alvorlig sag, siger politikommissær Christian Toftemark i pressemeddelelsen.

Kort efter anholdelsen af manden ophævede politiet afspærringerne, hvorfor de ansatte kunne fortsætte deres arbejde.