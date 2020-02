Mand anholdt for drab på kvinde

En mand anholdt for at have dræbt en kvinde i Sønderborg i Sønderjylland

Onsdag er en 52-årig mand blevet anholdt for at have slået en kvinde ihjel i Sønderjylland.

Ifølge politiets pressemeddelelse skal Anklagemyndigheden tage stilling til grundlovsforhør torsdag morgen. Syd- og Sønderjyllands Politi fik anmeldelse om fund af en livløs kvinde klokken 15.53 ved Aldi på Grundtvigs Plads i Sønderborg.

Området blev efterfølgende afspærret, og politiet ville ikke fortælle noget om episoden. Kvinden blev erklæret død på stedet af en læge fra redningsberedskabet. Hun er ikke blevet identificeret endnu.

- Vi har ikke yderligere at fortælle lige nu, siger pressemedarbejder Mads Dollerup-Scheibel til Ekstra Bladet.

Politi massivt til stede ved supermarked

Undersøger stedet

Politiet efterforsker hændelsen som drab, hvor de omkring en halv time efter fundet af den afdøde kvinde kunne anholde en 52-årig mand og sigte ham for drabet.

Politiet undersøger fortsat stedet onsdag klokken 20.01, hvor de har fået hjælp af Beredskabsstyrelsen til at belyse området.

Ekstra Bladets mand på stedet kunne omkring klokken 18 ved selvsyn konstatere, at politiet var til stede med både hunde og teknikere.

- Den eneste forretning, der er lukket, er Netto. Der er omkring fire patruljevogne herude nu. Der er spærret et større område af, sagde han.

