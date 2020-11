Mand anholdt for drab på Maria

Politiet har anholdt og sigtet en person for drab på 43-årige Maria From Jakobsen. Det oplyser Nordsjællands Politi.

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger er den anholdte en mand.

Han fremstilles i grundlovsforhør ved Retten ved Hillerød.

43-årige Maria From Jakobsen har siden 26. oktober været savnet, efter at hun ifølge politiet forlod sit hjem 'i nedtrykt tilstand'. Politiet har udsendt flere efterlysninger af kvinden. Politiet har tidligere oplyst, at man ikke mente, at der skulle være sket noget kriminelt i forbindelse med kvindens forsvinden.

Natten til mandag og gennem morgen og formiddag har kvindens hus, hvor hun bor sammen med sin mand og flere børn, imidlertid været afspærret. Politiets teknikere har blandt andet foretaget undersøgelser på og ved adressen.

Der har også været hundepatruljer i området.

30. oktober blev Maria From Jakobsens bil fundet ved Bellahøj i København, og 60 frivillige har været ude at lede efter hende.

Ifølge politiets efterlysning havde Maria From Jakobsen taget en mindre taske med lidt tøj og kontanter med sig, men efterladt telefon, computer og betalingskort.

Tasken blev dog ikke fundet, da politiet fandt bilen.

Da hun forlod sit hjem, var hun iført sort, halvlang dunjakke, mørke bukser samt sorte Ilse Jacobsen-gummistøvler.

Efterforskningsleder fra Nordsjællands Politis Afdeling for Personfarlig Kriminalitet Jakob Rahbek ønsker forud for grundlovsforhøret ikke at udtale sig om sagen.

Dermed er det fortsat uklart, om man har fundet noget lig.

Det forventes, at der vil blive fremsat begæring om, at retsmødet afholdes for lukkede døre.

