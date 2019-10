Mand anholdt for færdselsdrab på værnepligtig

En uge efter at en 22-årig værnepligtig mistede livet, da han blev påkørt nær Flyvestation Karup, er en 71-årig mand blevet anholdt.

Værnepligtig dræbt af flugtbilist

Det oplyser Midt- og Vestjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Den 22-årige soldat blev påkørt 7. oktober om aftenen, da han krydsede Herningvej til fods. Personale fra flyvestationen fandt efterfølgende soldaten og kontaktede politiet. Trods livreddende førstehjælp lykkedes det ikke at redde den 22-åriges liv.

Politiet kunne efterfølgende se flugtbilen på et videokamera i Sunds, der var opsat 16 kilometer fra uheldsstedet. Bilen kunne være identisk med den, der omkring et kvarter senere kunne ses på en videooptagelse fra kasernen, og på optagelsen fra Sunds kunne politiet se en streamer, som kunne kobles til en virksomhed.

Via virksomheden lykkedes det at identificere den 71-årige fører, og på vedkommendes bopæl fandt politiet flugtbilen, som havde skader på fronten og forruden.

Den 71-årige erkender, at han har ført bilen, men han har forklaret, at han på uheldstidspunktet troede, at han havde påkørt et dådyr.

Politiet oplyser, at den 71-årige blev løsladt efter afhøringen, da man ikke vurderede, at der var grundlag for at få manden varetægtsfængslet. Han er dog fortsat sigtet i sagen.

I forbindelse med efterlysningen havde politiet blandt andet offentliggjort en video, som viste den mulige flugtbil.

I pressemeddelelsen takker politiet for de mange henvendelser, de har fået i sagen, og de beklager samtidig, at de ikke har haft mulighed for at kontakte alle, der har henvendt sig.