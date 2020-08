Mand anholdt for 'groft racistisk overfald'

En 34-årig mand bliver torsdag fremstillet i grundlovsforhør i Retten i Randers for et overfald begået 21. juli.

Det oplyser Østjyllands Politi.

Ifølge politiet mødte den 34-årige sammen med en anden gerningsmand en 35-årig på en parkeringsplads i byen Mørke på Djursland.

Her skulle de have spurgt den 35-årige en række spørgsmål vedrørende hans tro, hvorefter de fulgte efter ham til hans hjem.

Her sparkede de ifølge politiet døren ind til både den 35-årige og hans 38-årige vens værelse, hvorefter de blev overfaldet med flere slag med blandt andet et knojern og en tung genstand.

'Meget groft'

Desuden skulle den 34-årige have truet en 35-årige kvinde, der var vidne til episoden.

- Vores foreløbige efterforskning peger på, at overfaldet er racistisk motiveret, og at de forurettede og gerningsmændene ikke kendte hinanden. Det er et meget groft overfald, og vi er i fuld gang med efterforskningen af sagen – også med henblik på at finde frem til den anden gerningsmand, siger politiinspektør Michael Kjeldgaard i en pressemeddelelse.

Den 34-årige er blandt andet sigtet efter straffelovens §81 stk. 6, som omhandler, at det er en skærpende omstændighed, hvis en handling har baggrund i eksempelvis etnisk oprindelse eller tro.

Da der stadig er en gerningsmand på fri fod, vil anklagemyndigheden anmode om lukkede døre til grundlovsforhøret, og de har derfor ikke yderligere oplysninger i sagen.