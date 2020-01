Mand anholdt for grov vold mod toårig barn

En mand fra Varde-egnen er blevet anholdt af politiet, der sigter ham for grov vold mod et barn på to år. En anklager vil søndag bede Retten i Esbjerg om at varetægtsfængsle den anholdte.

Det oplyser Syd- og Sønderjyllands Politi på Twitter.

Manden er 39 år. Grundlovsforhøret i retten begynder klokken 16.

Umiddelbart ønsker politiet ikke at frigive flere oplysninger om sagen. Anklageren forventes at bede om lukkede døre i retsmødet, oplyser politiet.

