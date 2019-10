Mand anholdt for Hillerød-drab

Ved du noget? Tip os på sms 1224 (alm. SMS-takst), eller send en mail til 1224@eb.dk. Du kan også vælge at udfylde formularen herunder. E-mail: Navn: Tlf. Nr.: Vælg billede eller video (5 mb) Send Upload foto/video Luk

Tak for dit indsendte materiale Mvh. Redaktionen Det opstod en fejl - prøv igen Husk at udfylde alle felter og at vedhæftet materiale ikke må fylde mere end 5 mb. Hvis problemet bliver ved, kan du indsende tip på sms til 1224 (alm. sms takst), eller via email til 1224@eb.dk. Indsend mere materiale

En mand er torsdag eftermiddag blevet anholdt i Tyskland for drabet på en 63-årig kvinde i Hillerød.

Det oplyser Nordsjællands Politi i en pressemeddelelse.

Kvinden blev fundet dræbt i sin bolig på Møllebakken tirsdag morgen klokken 08.03. Hun blev dræbt med stump vold og knivstik i tidsrummet mellem søndag klokken 23 og tirsdag morgen klokken 08.03, kom det frem i Retten i Hillerød onsdag.

Kvinde dræbt med kniv og stump vold

Det fik politiet til at efterlyse en 63-årig mand fra Nordsjælland, som onsdag blev fremstillet in absentia i grundlovsforhør sigtet for manddrab. Ligeledes in absentia blev manden, som frygtedes undsluppet til udlandet, varetægtsfængslet i fire uger, hvorefter man udstedte en international arrestordre.

Artiklen fortsætter under billedet...

Intet afslørede umiddelbart dagen efter fundet af den dræbte kvinde den forbrydelse, der havde fundet sted i lejligheden på Møllebakken i Hillerød. Foto: Rasmus Flindt Pedersen

Klokken 13.04 klappede fælden om den mistænkte, som blev anholdt ved Kruså tæt på den dansk-tyske grænse af tysk politi, skriver Nordsjællands Politi.

Dommeren valgte onsdag at beskytte den nu anholdte af et navneforbud. Grundlovsforhøret blev afholdt for lukkede døre, hvorfor Ekstra Bladet ikke ved, hvordan manden ifølge sin forsvarer stiller sig til den alvorlige sigtelse.

Nordsjællands Politi er i nu kontakt med tysk politi om det videre forløb.