En 24-årig mand fremstilles i grundlovsforhør for overgrebet, der skulle være sket natten til onsdag

En 24-årig mand bliver onsdag fremstillet i grundlovsforhør for et seksuelt overgreb på en 19-årig kvinde.

Det oplyser Østjyllands Politi.

Manden sigtes for at have tiltvunget sig 'andet seksuelt forhold en samleje' med den 19-årige kvinde i Aarhus natten til onsdag.

Fordi anklagemyndigheden har anmodet om lukkede døre til grundlovsforhøret, har politiet ikke yderligere oplysninger om sagen.