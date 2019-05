Mand anholdt for trusler mod politikers restaurant

En 59-årig mand er anholdt og sigtet for at have fremsat trusler mod DF-politikeren Kim Christiansens restaurant

En 59-årig mand fra Aalborg-området kan se frem til tur i retten, efter han efter sigende har truet folketingspolitiker Kim Christiansens restaurant, A'Porta, i Mariager.

Det oplyser Nordjyllands Politi i en pressemeddelelse.

- Vi kan bekræfte, at vi har sigtet manden for trusler, som han har erkendt, og at han er løsladt efter endt afhøring,” siger vicepolitiinspektør ved Nordjyllands Politi, Frank Olsen.

Ud over at eje restauranten À Porta er Kim Christiansen transportordfører for Dansk Folkeparti. I den forbindelse har han været stor fortaler for den 377 millioner kroner dyre omfartsvej, som flere mente var overflødig for den lille nordjyske købstad.

Det fik han adskillige hug for, ligesom han blev offer for en grov joke på TripAdvisor, hvor brugere lavede skøre anmeldelser af hans restaurant. Og det faldt ikke i god jord.

- Det er hamrende useriøst. Det her er ikke andet en rendyrket ondskab. Man går ind og prøver at ramme min forretning og dermed min person med noget, som intet har med politik at gøre, sagde Kim Christiansen dengang.

Politiet oplyser, at de på nuværende tidspunkt ikke kan sige mere om sagen, selv om den er færdigefterforsket og er i gang med at blive vurderet af Anklagemyndigheden.

Derfor er det også uklart, hvad truslen har omfattet.

'Troede vi skulle dø af CO2-forgiftning'

I de 'sjove' anmeldelser på TripAdvisor skrev 'Jon' blandt andet følgende:

'Kunne ikke komme i nærheden af en parkeringsplads grundet den svære lastbiltrafik. Endte med at måtte parkere i Aalborg og så tage skolebussen ind til byen. Frygteligt sted, alle ølhanerne var tomme, så måtte vende tomhændet hjem. Heldigvis kører busserne konstant'.

Larm og støj fra de 'mange' lastbiler er et gennemgående tema i flere af de brugeranmeldelser, som er væltet ind i løbet af de seneste 24 timer.

'Vi havde bestilt bord, men vi kunne slet ikke sidde i restauranten grundet larm fra tusindvis af lastbiler, der kørte i høj fart lige forbi os. Frygtelig - troede vi skulle dø af CO2- forgiftning', skriver 'Christian' i sin vurdering af kroen.

'Anja' er enig: 'Min mand og jeg blev desværre forsinket til vores bordreservation, da vi blev fanget midt i en trafikprop. Da vi endelig ankom, var støjniveauet ekstremt højt grundet alle de forpulede køretøjer udenfor. Hilsen fra mig der ikke har drevet det til noget her i livet', skriver hun i sin anmeldelse.

Du kan læse alle de skøre indfald eller eventuelt forfatte din egen anmeldelse på kroens TripAdvisor-side.