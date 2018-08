Mand anholdt for voldtægt af ung kvinde i baggård

En 27-årig mand er blevet anholdt for en voldtægt i Nykøbing

Ved du noget? Kontakt os på sms/mms til 1224 (alm. takst), eller send mail til 1224@eb.dk.

En ung kvinde i starten af 20'erne har anmeldt en mand for voldtægt natten til lørdag i en baggård ved Kulturforsyningen, i voldgade i Nykøbing. Det bekræfter politikommissær Casper Andersen fra Sydsjælland- og Lolland-Falsters Politi over for Ekstra Bladet.

Voldtægten skulle være sket mellem klokken 02.00-03.00, og politiet søger nu vidner, der har informationer i sagen.

- Det er sket i forbindelse med nattelivet. I et område med diskoteker, siger Casper Andersen.

Han vil dog ikke komme ind på de nærmere omstændigheder, da det kan have indflydelse på efterforskningen af sagen. Politiet har lørdag gennemsøgt baggården med politihunde i håb om at kunne sikre sig spor i sagen.

Den anholdte mand er fra lokalområdet. Det samme er kvinden, som anmeldte voldtægten. Politiet er netop nu i gang med at vurdere, om den anholdte skal fremstilles i grundlovsforhør.

Har du oplysninger i sagen? Så kontakt politiet på telefon 1-1-4.