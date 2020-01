Mand anholdt for voldtægt

En dommer skal tirsdag vurdere, om der er grundlag for at fængsle en mand i sag om voldtægt i Nordsjælland

En 58-årig mand er blevet anholdt - sigtet for en voldtægt begået i Charlottenlund mandag eftermiddag.

Han fremstilles tirsdag i grundlovsforhør ved Retten i Lyngby.

Det oplyser presserådgiver ved Nordsjællands Politi Henriette Døssing.

Offeret er ifølge politiet en 48-årig kvinde.

Voldtægten skal være begået i mandens hjem på Lindegårdsvej i Charlottenlund mandag omkring klokken 17.

- Manden sigtes for at have overtrådt straffelovens paragraf 216 ved mandag cirka klokken 17 på sin adresse ved vold eller trussel om vold at have tiltvunget sig samleje med den forurettede kvinde, siger Henriette Døssing.

Politiet modtog anmeldelsen om voldtægten klokken 19.18.

Det er uvist, hvordan manden stiller sig til sigtelsen, og hvilken relation der er mellem den anholdte og kvinden.