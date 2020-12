Mand anholdt for voldtægt

En 50-årig mand bliver senere onsdag fremstillet i grundlovsforhør i Retten i Næstved, sigtet for voldtægt.

Det oplyser Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi i en pressemeddelelse.

Manden blev anholdt tirsdag eftermiddag, efter at en kvinde søndag havde henvendt sig til politiet og oplyst, at hun var blevet udsat for en grov voldtægt tidligere på ugen.

Ifølge kvindens forklaring havde hun været på besøg i en lejlighed i Næstved, hvor hun var blevet voldtaget af lejlighedens beboer, som er den nu anholdte 50-årige mand.

Ud over at blive sigtet for voldtægt, er manden sigtet for besiddelse af et kvantum amfetamin, der blev fundet, da politiet ransagede lejligheden.

Den 50-årige nægter sig skyldig, oplyser politiet.

Politiet har ikke yderligere kommentarer, oplyser de.