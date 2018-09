Mand anholdt: Forsøgte at kravle over hegn til Det Hvide Hus

En person er natten til mandag blevet anholdt af Secret Service i USA. Manden blev pågrebet, da han forsøgte at klatre over et sikkerheds-hegn til Det Hvide Hus. Det er uklart, hvad manden ville inde i den skarpt bevogtede bygning.

Secret Service har bekræftet hændelsen, som fandt sted ved 20-tiden søndag lokal tid.

Manden blev omgående anholdt, og det skal nu klarlægges, hvad motivet til det utraditionelle aftenbesøg i Trumps domicil har været.

Det er således uklart, om manden ønskede at gøre præsident Donald Trump ondt eller om han blot lige ville hilse på. Secret Service har endnu ikke uddybet oplysningerne.

Søndagens anholdelse kommer to måneder efter, at en anden mand sprang over sikkerhedshegnet. Da betjentene fra Secret Service dukkede op, bad manden dem gentagne gange om at blive skudt af dem.