Mand anholdt: - Geværet er ladt!

Onsdag eftermiddag udspillede der sig et drama foran MB Jagt Fiskeri i Hobro.

Her stjal en psykisk syg mand et gevær og truede derefter både de ansatte og kunderne i butikken, før han forlod den og forsøgte at slippe væk i en bil.

Politiet nåede dog at få fat i manden og talt ham fra at bruge våbnet. Det oplyser vagtchef ved Nordjyllands Politi Per Jørgensen til Ekstra Bladet.

- Klokken 17 får vi en anmeldelse om, at en mand går rundt foran en butik med et gevær. Det viser sig, at det er en person som har været inde og stjæle et gevær. Vi ved ikke under hvilke omstændigheder endnu, siger vagtchefen og fortsætter:

- På vej ud truer han personalet og de andre kunder, mens han råber 'Geværet er ladt!' Vi sender alt, hvad der kan kravle og gå afsted, og da de første to patruljer kommer frem, får de ham talt fra at bruge våbnet. Efterfølgende bliver han anholdt uden dramatik.

Foran butikken holdt en bil parkeret med en af den anholdtes bekendte i, men vagtchef Per Jørgensen afviser, at der skulle være tale om en egentlig flugtbil.

- Personen i bilen har ikke noget med sagen at gøre. Så meget ved vi, lyder det kortfattet fra vagtchefen.

Den anholdte vil blive fremstillet for en dommer torsdag, oplyser politiet afslutningsvist.