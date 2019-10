Mand anholdt: Havde sex med 'Olaf'-bamse midt i butik

20-årige Cody Meader fra Florida er anholdt, efter han tirsdag havde sex med en bamse af figuren 'Olaf' fra Disney-filmen 'Frozen' midt i en Target-butik foran andre kunder.

Han stillede efterfølgende bamsen tilbage på hylden, hvorefter han gjorde det samme med en bamse af en enhjørning.

Det skriver flere internationale medier, heriblandt Daily Mail og Smoking Gun. Sidstnævnte har har bragt et billede af anklageskriftet.

Hændelsen fandt sted i byen St. Petersburg i Florida tirsdag eftermiddag, og politiet ankom kort tid senere til butikken, hvor de fik anholdt den unge mand.

Ifølge politiet har Cody Meader erkendt, at han ejakulerede ud over 'Olaf'-bamsen, før han stillede den tilbage på hylden. Så fortsatte han med at gøre det samme ved enhjørning-bamsen, og begge tøjdyr blev efterfølgende fjernet og destrueret.

Cody Meader har over for politiet erkendt, at han 'gør dumme ting', og at han 'kom' på bamsen.

Han er ifølge Daily Mail tidligere straffet for samme forhold, da han i 2015 blev taget i at onanere med bamser i en Walmart-butik i byen Brooksville.