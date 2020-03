Mand anholdt: Kampklædt politi bryder ind i lejlighed

Betjente i kampuniform rykkede fredag ud til en adresse på Katrinedalsvej i Vanløse. Det bekræfter Københavns Politis vagtchef Kristian Rohdin over for Ekstra Bladet.

Kort efter klokken 13 brød politiet ind i stuelejligheden, blandt andet ved at smadre et stort vindue, fortæller Ekstra Bladets fotograf på stedet.

Foto: Kenneth Meyer

Vagtchefen ønsker dog ikke i detaljer at sige hvorfor, udover at der blev 'råbt og skreget' og at der var tale om 'husspektakler'.

- Men vi er inde nu, og alle har det godt, understreger han.

Ekstra Bladets fotograf har overværet, hvordan en mand under megen råben er blevet anholdt og kørt væk af en patrulje.

Politiet ønsker dog ikke at oplyse, hvad han er sigtet for.