Mand anholdt: Kørte helt kuld ællinger over med vilje

Vidner så angiveligt den 56-årige sænke farten for så at accelerere lige mod de badende ællinger

En 56-årig mand fra Florida er blevet anholdt og sigtet for dyremishandling, efter vidner så kører over en et kuld ællinger med sin lastbil.

Det skriver blandt andre ABC Action News.

Søndag var 11 ællinger og deres andemor ifølge politiet i gang med at boltre sig i en vandpyt midt på vejen i en mobile home-park, da 56-årige James Clairmont kørte over dem.

Vidner til episoden fortæller, at de så ham sænke farten ved et vejbump for derefter at accelerere og med vilje styre direkte mod andeflokken. Vidnerne forsøgte angiveligt at råbe til James Clairmont, at han skulle sætte farten ned, men det lykkedes ham ikke.

To ællinger døde på stedet, mens en tredje måtte til behandling på et dyrehospital. James Clairmont er blevet sigtet for dyremishandling. Foto: Largo Police Department

Ifølge dem ramte han tre af ællingerne, før han stak af til sit trailer-hjem lige i nærheden.

To af ællingerne døde ifølge politiet på stedet, mens den tredje blev kørt til et dyrehospital og behandlet for brækkede knogler.

Overfor politiet nægtede James Clairmont at have set ællingerne. Han kunne ikke forklare politiet, hvorfor der sad fjer og blod på hans lastbil. Ifølge ordensmagten virkede han beruset, da han blev anholdt.