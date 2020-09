Mand anholdt: Mistænkt for drab og flere knivstik i Birmingham

Britisk politi har mandag anholdt en mand, som er mistænkt for et drab i forbindelse med en række knivstik tidligt søndag i storbyen Birmingham. Det skriver Reuters.

Manden blev anholdt i Selly Oak i Birmingham mandag klokken fire, efter at Politiet nogle timer før havde frigjort overvågningsbilleder af ham.

Det skriver The Mirror.

Politiet søger stadig vidner, der kan fortælle mere om knivangrebene søndag.

En død og flere kvæstet i Birmingham

Blodig søndag

I to timer blev otte personer angrebet af en gerningsmanden, der endte med at slå en 23-årig ihjel på åben gade søndag.

To andre blev sendt på intensiv i kritisk tilstand og de fem andre blev ikke ramt af livstruende knivstik.

- 'Den mistænkte blev anholdt ved en adresse i Selly Oak omkring klokken fire i morges efter, at vores efterforskere havde arbejdet natten igennem for at finde ham,' siger West Midlands Politi til The Mirror.

Motiv ukendt

Politiet kender stadig ikke til motivet bag knivangrebene og søger flere vidner, der kan give indblik i overfaldene.

- 'Det er uden tvivl afgørende, at vi har anholdt den mistænkte, men vi vil stadig gerne have fat i vidner, der kan have set noget eller måske har billeder og video af angrebene eller har gerningsmanden.'