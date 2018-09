Mand anholdt: Overfaldt og truede ekskæreste på livet

En 27-årig mand er blevet sigtet for at have overfaldet ekskæreste på dennes bopæl

En 27-årig mand er blevet anholdt og sigtet for trusler og vold mod sin tidligere samlever og mor til parrets fælles barn.

Det fortæller vagtchef ved Syd- og Sønderjyllands Politi, Erik Lindholdt, til Ekstra Bladet.

Politiet fik fredag klokken 19.52 en anmeldelse fra en 23-årig kvinde. Hun fortalte, at hendes tidligere kæreste have opsøgt hende på hendes bopæl i Esbjerg.

Vidner har overværet, hvad der skete, oplyser vagtchefen.

- Han har både sparket og slået hende, og hun havde synlige skader, så hun har også været forbi hospitalet til behandling, siger Erik Lindholdt til Ekstra Bladet.

I løbet af ugen op til havde manden ifølge kvindens forklaring også truet hende på livet.

Den 27-årige mand blev efterfølgende anholdt og taget med på politistationen. Han nægter sig skyldig. Politiets jurister har haft vurderet sagen og mener ikke, at sigtelsen kan bære en fremstilling i grundlovsforhør. Derfor er manden efterfølgende blevet løsladt.

Men politiet opretholder sigtelsen.

- Han har fået talt med store bogstaver i dag. Der er også nogle sager fra tidligere. Og han har fået at vide, at det formentlig er sidste gang, at han slipper for varetægtsfængsling.

Den 23-årige kvinde har ikke været i livsfare.

- Hendes skader var ikke så alvorlige, at hun blev indlagt, siger vagtchefen.