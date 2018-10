Mand anholdt: Stjal Lego for over en million kroner

Anklagemyndigheden ved Syd- og Sønderjyllands Politi fremstillede fredag en 21-årig polsk mand, der var sigtet for at have stjålet lego til en værdi af en million kroner

En 21-årig polsk mand blev anholdt på fersk gerning, da han var i gang med at stjæle lego fra en lastbil natten til fredag.

Anholdelsen blev foretaget af Udlændingekontrolafdelingen i Padborg (UKA Vest), som har forestået en efterforskning efter en lignende hændelse den 18. oktober.

Det skriver Syd-og Sønderjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Lego for over en million kroner

Betjente fra Tyskland konstaterede klokken 02.30, at seks polske mænd var i færd med at stjæle kasser med Lego til en værdi af 1.080.000 kroner fra en lastbil parkeret på rastepladsen. Mændene havde skaffet sig adgang til lastbilen ved at skære køretøjets presenning i stykker.

Den nu varetægtsfængslede 21-årige mand blev kort efter anholdt i en varebil med tyvekosterne, mens de øvrige fem mænd i gruppen blev anholdt i et andet køretøj, efter at de var kørt fra stedet til Tyskland.

Varetægtsfængsling

Den polske mand blev ved grundlovsforhøret varetægtsfængslet i fire uger, sigtet for dels tyveri natten til fredag fra en lastbil med værdifuldt gods på en rasteplads ved Frøslev Øst på Sønderjyske Motorvej, dels et tilsvarende tyveriforsøg fra en lastbil den 18. oktober.

Den sigtede erkender de to forhold og har ikke kæret varetægtsfængslingen.

Yderligere fem polske mænd blev anholdt i Tyskland natten til fredag efter efterforskning og anmodning fra UKA Vest og vil senere blive begæret udleveret til Syd- og Sønderjyllands Politi.

Internationalt samarbejde

Under efterforskningen af sagen er der blandt andet gjort brug af samarbejdet i det såkaldte PCCC (Police and Custom Cooperation Center) – et samarbejde mellem dansk og tysk politi og toldvæsen, der har kontorer i UKA Vest. Samarbejdet gør det muligt at dele efterforskningsoplysninger på tværs af landene.

De anholdte vil muligvis blive præsenteret for yderligere sigtelser.