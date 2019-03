Mand anholdt: Truede og overfaldt ung mor

Ekskæreste fængslet, efter at kvinde to gange samme dag blev truet og overfaldet

En 26-årig mand er anholdt og varetægtsfængslet i forbindelse med vold og trusler rettet mod en 26-årig kvinde, skriver Midtjyllands Avis.

Mediet oplyser, at manden, der er fra Odense, blev anholdt fredag aften i Kjellerup.

Midtjyllands Avis beskriver, hvordan de to tidligere havde været et par. Tilbage i januar blev manden idømt 60 dages fængsel for vold mod samme kvinde.

Ifølge Midtjyllands Avis sigtes manden for at have opsøgt kvinden igen to gange.

Første gang fredag ved 15-tiden, hvor kvinden og hendes veninde gik på gågaden i Silkeborg med barnevogne. Her blev kvinden truet på livet.

Kvinden måtte flygte ind i en butik på Vestergade. Efterfølgende tog kvinderne til venindens hjem i Kjellerup.

Ved 22.20-tiden blev kvinden atter opsøgt. Denne gang i venindens lejlighed i Kjellerup, hvor hun blev slået og sparket.