Mand anholdt: Udgav sig for at være tv-caster

Ved du noget? Tip os på sms 1224 (alm. SMS-takst), eller send en mail til 1224@eb.dk. Du kan også vælge at udfylde formularen herunder. E-mail: Navn: Tlf. Nr.: Vælg billede eller video (5 mb) Send Upload foto/video Luk

Tak for dit indsendte materiale Mvh. Redaktionen Det opstod en fejl - prøv igen Husk at udfylde alle felter og at vedhæftet materiale ikke må fylde mere end 5 mb. Hvis problemet bliver ved, kan du indsende tip på sms til 1224 (alm. sms takst), eller via email til 1224@eb.dk. Indsend mere materiale

En 33-årig mand er i morges blevet anholdt. Han er mistænkt for at have udgivet sig for at være film- og tv-caster, der søgte piger til film og tv-serier for på den måde at lokke unge piger til at sende nøgenbilleder- og video af dem selv.

Anholdelsen er sket efter et samarbejde mellem flere politikredse.

Den 33-årige blev sigtet for flere forhold, hvor han formodes at have benyttet sig af et kendt navn i casting-verdenen for at lokke pigerne til at tro, at de kunne komme i betragtning til skuespilroller i kommende film eller tv-serier, skriver Nordsjællands Politi i en pressemeddelelse.

Et større antal unge kvinder flere steder i landet har været ofre for den falske casters forespørgsler om intime billeder og videoer, og den seneste tid har Nordsjællands Politi derfor i samarbejde med Københavns Politi og National Cyber Crime Center (NC3) i Rigspolitiet efterforsket sagerne.

- Jeg er meget tilfreds med, at det ved fælles indsats er lykkedes os at finde frem til den formodede person bag den falske casterprofil. Det, vi ser her, er grov udnyttelse af nogle unge kvinders karriereønsker, og det har været gjort så professionelt, at det har været svært for kvinderne at gennemskue setuppet, siger efterforskningsleder og politikommissær Jakob Rahbek.

Politiet ønsker ikke overfor Ekstra Bladet på nuværende tidspunkt at sætte et nærmere antal på ofre i sagen.

Der arbejdes nu videre med efterforskningen for at klarlægge alle beviserne mod den formodede gerningsmand.

Efterforskningslederen oplyser over for Ekstra Bladet, at den nu sigtede mand er 'samarbejdsvillig' over for politiet i forhold til sagen.

Politiet mener ikke, der er grundlag for at forsøge at få varetægtsfængslet manden, og han er derfor ikke blevet fremstillet i grundlovsforhør.

Opdateres ...