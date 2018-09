Mand anklaget for seksuelt overgreb på døende bæver

En 35-årig mand blev sent mandag aften anholdt i staten Washington, USA, efter at være blevet anklaget for dyremishandling.

Det skriver USA Today.

Manden skulle angiveligt have udført et seksuelt overgreb på en halvdød bæver i Columbia Park i Kennewick, Washington.

Ifølge den lokale radiostation KXLY skulle en kvinde have set manden ramme bæveren med sin bil. Kvinden kørte derefter til sit nærliggende hjem for at hente en papkasse, så hun kunne hjælpe det stakkels dyr og få det fragtet til en dyrlæge.

Men da hun vendte tilbage fik hun sig både et ekstraordinært, makabert og virkelig vulgært syn.

I starten troede kvinden, at manden trøstede bæveren, men pludselig gik det op for en hende, at manden lå ovenpå bæveren med bukserne nede om anklerne, lyder det fra politiet.

Kennewick Police Department skriver et facebook-opslag om hændelsen, at manden samtidig var i besiddelse af stoffet metamfetamin.

Bæveren var død, da politiet ankom til stedet.