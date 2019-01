Mand anklaget for voldtægt: Tissede offeret i hovedet

En mand er torsdag blevet varetægtsfængslet i knap fire uger, sigtet for voldtægt og frihedsberøvelse

En mand fra København blev torsdag varetægtsfængslet i 27 dage.

Det besluttede en dommer ved Københavns Byret.

Manden er anklaget for at have voldtaget, frihedsberøvet og udøvet vold på en kvinde i en lejlighed i København.

I retten kom det frem, at manden ifølge anklageren blandt andet har tvunget kvinden til oralsex, mens han holdt hende for næsen, samt kastet hende ned på gulvet, så hendes hoved ramte en kommode og gav hende et blåt øje.

Ifølge sigtelsen har manden også tisset kvinden i hovedet.

Manden nægter sig skyldig og ønskede ikke at udtale sig i retten. I alt er manden sigtet for fem forhold.

Ifølge anklageren skulle overgrebene havde fundet sted på et tidspunkt i perioden fra den 25. december 2017 til den 22. februar 2018.

Manden er varetægtsfængslet frem til 12. februar.