Mand arresteret: Penis sad fast i kat

Der var nok af undskyldninger, da politiet brød ind hos den 40-årige Michael Navage i Arizona USA og fandt ham splitternøgen med sin kat omkring sine kønsdele.

Ifølge politiet skulle den første undskyldning have lydt på, at Michael Navage kun var i gang med at tørre katten, som netop havde været i bad.

Den forklaring troede politiet dog ikke på, og de arresterede manden. Det skriver flere medier her i blandt Fox News og ABC.

Det var ifølge politirapporten manden selv, der havde ringet efter hjælp fordi 'katten sad fast på hans penis'.

Flere medier melder om, at manden er hjemløs og snød sig ind i lejlighedskomplekset.

Naboer i lejlighedskomplekset fortalte politiet, at de havde hørt katten beklage sig, og at Michael Navage havde kaldt katten 'en luder' ude på toilettet.

Manden selv nægter at have haft seksuel kontakt med katten, fordi det ville være umuligt for ham. Hans forklaring lød på at omkredsen af hans penis var for stor til at kunne penetrere katten.

Ved en eksamination af katten fandt en dyrlæge dog sår omkring kattens anale område. En røgtenfotografering viste, at katten havde flere skader, der kunne være opstået efter at et større objekt var trængt ind i den.

Navage fortalte, at han elsker katten, og at han har haft den, siden den var killing.

Flere anklager

I lejligheden tilhørende den 40-årige fandt politiet også metamfetamin sammen med flere ID-kort, visakort og et checkhæfte, der havde flere forskellige navne på.

Politiet fandt også en 100$ seddel, der angiveligt var falsk.

Han tilstod senere, at det var rigtigt nok, at han havde købt metamfetamin.

Anklagerne lyder nu på både besiddelse af narkotika, med hensigt på videresalg, besiddelse af farlige stoffer, forfalskning, dyreplageri og seksuel udnyttelse af dyr.

Katten bliver ifølge Bretta Nelsen, der arbejder hos Arizona Humane Society, lige nu behandlet for sine skader på.

Der er tale om en mandlig kat på fem måneder.