Mand bag drab på 12 i Virginia Beach var vred lokal ansat

Politiet i Virginia Beach i USA oplyser, at manden, der fredag skød og dræbte 12 mennesker i en kommunal bygning, hed DeWayne Craddock.

Han var tilsyneladende vred over nogle forhold i forbindelse med sit arbejde. Men politiet leder fortsat efter et motiv for forbrydelsen.

Han var ansat som ingeniør i det kommunale energiselskab.

Craddock blev dræbt under en skudduel med politiet, efter han havde skudt med en pistol inde i en kommunal bygning. Det kostede 12 mennesker livet, mens fire meldes såret.

Alle ofrene undtagen en var ansat i Virginia Beachs kommune. Det sidste offer var en underleverandør, der var i bygningen for at hente en tilladelse.

Foto: Ritzau Scanpix

Foto: Ritzau Scanpix

Den lokale politichef, Janes Cervera, siger, at han kun vil oplyse mandens navn, for myndighederne er mere opsat på at fokusere på ofrene.

Craddock havde arbejdet for det lokale energiselskab i cirka 15 år, men politichefen ville ikke kommentere, hvilket motiv han måtte have haft for masseskyderiet.

Cervera fortæller, at der er fundet flere våben på gerningsstedet og i gerningsmandens hjem.

Politiet har tidligere oplyst, at Craddock havde anvendt en 45 kaliber pistol, der var udstyret med en lyddæmper. Han havde været i besiddelse af betydelige mængder ammunition.

Det er det værste masseskyderi i USA siden november 2018. Her blev 12 mennesker skudt og dræbt på en bar i Los Angeles af en mand, der umiddelbart efter tog sit eget liv.