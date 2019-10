Mand bag knivdrab på betjente hørte stemmer

Der er ingen tegn på, at manden, som torsdag dræbte fire kolleger ved et knivangreb i politiets hovedkvarter i Paris, var motiveret af ekstremisme.

Det oplyser de franske myndigheder.

Knivangrebet skete torsdag eftermiddag. Efter at have dræbt fire kolleger og såret en femte alvorligt, blev gerningsmanden skudt og dræbt i en gård i politihovedkvarteret.

Det blev kort tid efter kendt, at manden, som var ansat i politiet, var konverteret til islam i løbet af de seneste to år.

- Det faktum, at nogen konverterer til islam, er ikke et automatisk tegn på radikalisering, siger Sibeth Ndiaye, som er talsperson for den franske regering.

Den 45-årige gerningsmand havde arbejdet i politiet siden 2003.

Han blev født på den franske ø Martinique i Caribien, men flyttede til Paris for mange år siden.

Mandens hustru siger, at hendes mand aftenen før angrebet blev usammenhængende og hørte stemmer. Han skulle have haft et opgør med sine overordnede.

Der havde aldrig tidligere har været nogen problemer med hans opførsel.

Politichefen i Paris, Didier Lallement, siger, at politiet ikke har udelukket nogen teorier om angrebet.

Drabene skete, dagen før politifolk gik i strejke mange steder i Frankrig for at skabe opmærksomhed omkring øget vold mod politiet.

Det var en kvinde og tre mænd, som blev dræbt ved angrebet, der skete omkring klokken 13. Det er tre politibetjente og en administrativ medarbejder, der har mistet livet.

En tolk, der befandt sig i bygningen under angrebet, fortale torsdag om panikagtige scener inde i hovedkvarteret.

- Folk løb rundt omkring, og der var gråd overalt. Jeg hørte et skud og tænkte, at det var indenfor. Sekunder efter så jeg flere politibetjente græde. De var i panik, sagde Emery Siamandi.