Mand bidt af mystisk ulvelignende dyr

En mand fra Sønderjylland er blevet bidt af et 'ulvelignende dyr'. Dna-prøver skal afgøre, om der har været tale om en ulv, hund eller et tredje dyr

Et mystisk 'ulvelignende' dyr har været på spil i den sønderjyske by Hjelmrode.

Det mystiske dyr har haft tænderne i en 26-årige mands bukseben.

Det skriver Syd- og Sønderjyllands Politi i en pressemeddelse.

Manden var i et område nær sin have for at undersøge, hvad der kunne have skræmt hans hund. Herefter blev han mødt af et dyr, der beskrives som værende grå og hvid og mellem 70 og 80 centimeter høj med et stort hoved.

Dyret havde kortvarigt bisserne i mandens bukseben, hvorefter han sparkede dyret. Det ulvelignende dyr flygtede fra stedet efter sparket.

Politiet modtog anmeldelsen 21.49 tirsdag aften.

Manden har fået rifter i læggen efter hændelsen. Politiet har taget dna-prøver fra de rifter for at finde ud af, om der skulle være tale om en ulv, hund eller et helt tredje dyr. De kan på nuværende tidspunkt ikke oplyse, hvornår resultaterne fra prøven skulle være klar.

Politiet hører gerne fra lokale, som skulle have informationer om en større hund løs i området tirsdag aften.