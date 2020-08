Mand blev påkørt af bil: 24-årig sigtes for drabsforsøg

Den 17. juli blev en 31-årig mand påkørt af en bil og stukket med en kniv uden for en restaurant i Brabrand i det vestlige Aarhus.

Østjyllands Politi har fundet frem til den person, som menes at stå bag det voldsomme overfald. Han stilles tirsdag formiddag for en dommer i et grundlovsforhør i Retten i Aarhus.

Det skriver politiet på Twitter.

Den anholdte - en 24-årig mand - sigtes for drabsforsøg og grov vold.

Grundlovsforhøret begynder klokken 09.30.

Hændelsen fandt sted få dage inden en anden blodig sag i Brabrand, hvor en 42-årig mand blev dræbt af knivstik. Det skete 23. juli.

Drabet i Brabrand blev begået blot ni timer efter et skuddrab et andet sted i Aarhus - ved Jydsk Væddeløbsbane - som kostede en 25-årig mand livet.