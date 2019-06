Mand blottede sig for kvinder i sin firmabil

27-årig mand sigtes for blufærdighedskrænkelse, da han spurgte om vej, samtidig med at han befølte sin penis

To kvinder på 21 og 23 år var onsdag klokken 15.45 udsat for en grænseoverskridende og ubehagelig oplevelse, da en mand i en varebil med firmalogo henvendte sig til dem på Vikærsvej i Risskov nord for Aarhus.

Det skriver Østjyllands Politi i deres seneste døgnrapport.

Manden rullede vinduet ned og spurgte om vej til Skejby Sygehus. Mens de hjælpsomme kvinder var ved at snakke med ham, opdagede den ene af dem pludselig, at manden sad med sin penis i hånden, og at han befølte den under samtalen.

Kvinderne skyndte sig væk, men nåede dog at notere bilens nummerplade. De ringede herefter til politiet og gav både registreringsnummer og et fint signalement af manden.



Østjyllands Politi kunne derfor hurtigt finde frem til en 27-årig mand, som erkendte, at han havde siddet og rørt ved sig selv foran kvinderne. Han sigtes nu for blufærdighedskrænkelse ved blotteri.