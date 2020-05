Mand død: Blev ramt af tog

En 39-årig mand er afgået ved døden efter at være blev ramt af et S-tog nær Farum Station

En 39-årig mand er onsdag aften afgået ved døden, efter at han blev ramt af et S-tog syd for Farum Station.

Det bekræfter vagtchef ved Nordsjællands Politi Rolf Hoffmann over for Ekstra Bladet.

- Vi betragter det som en tragisk arbejdsulykke, hvor personen bliver ramt af et tog ved lav hastighed, mens vedkommende går over skinnerne, fortæller Rolf Hoffmann.

Vagtchefen fortæller, at politiet fik anmeldelsen klokken 22.18, og at de pårørende er underrettet.

Der er tale om en mand, der arbejdede med rengøring på stedet. Politiet ved endnu ikke, hvad der førte til ulykken.

Skete tæt på stationen

Ekstra Bladets mand på stedet fortalte onsdag aften, at ulykken er sket under 100 meter fra Farum Station, og at den ramte person blev fragtet tildækket ind i en ambulance.