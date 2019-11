Mand død efter brand

Søndag er en person afgået ved døden i en brand i en lejlighed i Ballerup.

Det bekræfter vagtchef ved Københavns Vestegns Politi Lars Jørgensen over for Ekstra Bladet.

- Branden er slukket nu, men vi har desværre fundet en person, som er død, siger Lars Jørgensen.

Københavns Vestegns Politi bekræfter desuden på Twitter, at der er tale om en 60-årig mand, som er afgået ved døden efter branden.

Vi har i dag været til brand i en lejlighed i Ballerup, hvor en 60-årig mand desværre er afgået ved døden. De pårørende er nu underrettet. Vi arbejder fortsat på stedet og afventer tekniske undersøgelser mhp. at fastlægge brandårsagen. #politidk — Vestegnens Politi (@VestegnsPoliti) November 17, 2019

Formoder uheld

- Vi formoder, at der er tale om et uheld, siger Lars Jørgensen.

Københavns Vestegns Politi ved dog ikke fortsat ikke, hvordan branden opstod, selv om de altså formoder, at der var tale om et uheld.

- Vi er stadig ved at foretage undersøgelser derude, og vi skal have foretaget yderligere undersøgelser her i eftermiddag. Vi har en tekniker på stedet, som skal forsøge at klarlægge, hvordan branden opstod, fortæller Lise Jensen, der er vagthavende hos Københavns Vestegns Politi.

De pårørende er nu blevet underettet, fortæller Københavns Vestegns Politi til Ekstra Bladet søndag eftermiddag klokken 15.50.

Ekstra Bladet følger sagens udvikling.

Opdateres ...