Mand død efter gaseksplosion på skibsværft

En 31-årig mand fra Norddjurs er lørdag død som følge af den ulykke, han var involveret i torsdag på Grenaa Skibsværft.

Det oplyser Esben Møller, der er bestyrelsesformand for Grenaa Skibsværft, til TV2 ØSTJYLLAND.

Den 31-årige mand var sammen med nogle kollegaer i gang med noget svejsearbejde på et skib på værftet, da eksplosionen skete.

Udover ham kom en 53-årig mand fra Syddjurs og en 50-årig mand fra Vestfyn til skade ved ulykken, og alle tre blev fløjet til Rigshopitalet.

- Den ene er meget forbrændt, men er ved bevidsthed. Den anden er opereret for kraniebrud og ligger i respirator, men operationen gik godt, siger en meget påvirket Esben Møller.

- Vi er alle meget berørte. Der er cirka 30 ansatte på værftet, og der gik mange mennesker i nærheden. Folk siger, at det kunne lige så godt være mig.

Kender ikke årsag

Ifølge bestyrelsesformanden ved de endnu ikke, hvordan ulykken skete, men politiet og Arbejdstilsynet færdiggjorde deres undersøgelser fredag, og de afventer nu svar fra dem.

- Vi vil ikke gisne om, hvad der er sket. Men det er utroligt vigtigt for os, at vi får en undersøgelse, der fortæller os hundrede procent, hvad der er gået galt. Det er den eneste måde, vi kan komme videre på og undgå sådan en fejl en anden gang, sagde han fredag til TV2 ØSTJYLLAND.

Han fortæller samtidig, at faren for gaseksplosion altid er noget, de er meget opmærksomme på, og derfor er han meget overrasket over, at dette kunne ske.

Fredag morgen afholdt han sammen med resten skibsværftet et fællesmøde for at give en opdatering på situationen og takke medarbejderne, der hjalp til med redningsaktionen torsdag.

Tirsdag holder de møde igen for at diskutere, hvordan de fortsætter arbejdet på værftet.