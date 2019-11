Mand død efter hundeslik

En tysk mand har mistet livet, efter at han fik en infektion som følge af et hundeslik.

Det skriver Sky News.

Manden på 63 år blev ellers beskrevet som sund og rask, indtil han fik infektionen. Han døde, da flere af hans organer satte ud.

Se også: Gravid kvinde bidt ihjel af hunde: Nu jages hundene

Sjældent dødelig

Gennem et slik fra sin hund var han blevet inficeret med en 'gramnegativ stavbakterie', som man hyppigst får, hvis man bliver bidt af en hund.

Bakterien findes i hundes gummer og spyt, men man ser sjældent en dødelig udgang, såfremt et mennesker bliver smittet.

Oftest er det mennesker med et dårligt immunforsvar eller alkoholproblemer, bakterien rammer hårdest.

Myrdede den forkerte: HA-rockers flugtbil fundet under jorden

Voldsomme symptomer

Den tyske mand blev over 16 dage behandlet på et hospital i Bremen. I starten led han af voldsom feber og vejrtrækningsproblemer, mens lægerne forsøgte at udrede, hvad han fejlede.

Senere udviklede det sig til mere alvorlige nerveskader på benet samt mindre blødninger i hovedet og nyre-, lever- og hjerneskader, inden kroppen gav op.

Efter fire dage i behandling konkluderede lægerne, at han var blevet inficeret med den farlige bakterie, men trods intensiv medicinering blev hans tilstand kun forværret.

Det var først efter mandens død, at lægerne kom frem til, at han højst sandsynligt havde fået bakterien via et slik fra sin hund.

Eksperterne anbefaler nu alle andre hundeejere, der får lignende influenza-symptomer efter et hundeslik, om at søge læge.

Kristoffer angrebet af haj: - Jeg mister måske armen

Kvindemorder henrettet: Her er hans sidste ord

Slagter millionby: - I er pinlige