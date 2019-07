Mand død efter kollaps

Opdatering: Manden er ikke død under en fest, som tidligere skrevet.

En 23-årig mand fra Lellinge ved Køge mistede søndag morgen livet efter at have været til en social begivenhed i Køge.

Det oplyser Midt- og Vestsjællands Politi i døgnrapporten.

Ifølge politiet havde manden været til stede i hos en forening i en lagerbygning på Søndre Molevej i Køge, hvor han omkring klokken 4.33 blev dårlig og besvimede.

Hans venner udøvede førstehjælp på ham og ringede 112, hvorefter en ambulance bragte ham på Rigshospitalet. Klokken 8.40 kontaktede Rigshospitalet imidlertid politiet og fortalte om hændelsen, og at manden var afgået ved døden.

Politiet undersøger nu hændelsen for at få klarlagt årsagen til det tragiske dødsfald, og senere mandag vil der blive afholdt et retslægeligt ligsyn.

Søndag morgen undersøgte politiet den lagerbygning, hvor flere personer havde været samlet, og her fandt man tegn på, at der var blevet indtaget en del lattergas-patroner til festen.

Den 23-årige mands pårørende er underrettet.