Mand død efter tyre-spid under spansk festival

En 26-årig mand mistede livet torsdag aften efter han blev væltet omkuld og spiddet i skinnebenet af en tyr under festivalen El Pinós fiestas i Alicante i Spanien.

Det skriver den spanske avis El Pais.

Manden havde opholdt sig ved nogle trapper på midten af pladsen, hvor tyren blev sluppet fri omkring klokken 19.45 torsdag aften

Den væltede ham omkuld og spiddede et af sine horn 20 centimeter ind i den 26-åriges skinneben.

Manden, der ifølge El Pais kommer fra den nærliggende by Petrer, blev hjulpet op og behandlet af læger på stedet, inden han blev hastet til hospitalet i Elda.

Men tyrens horn havde ramt en pulsåre, og den 26-årige døde på operationsbordet kort før klokken 23 samme aften.

Byen er 'knust'

Borgmesteren i Pinoso har efter at være blevet bekendt med den unge mands død delt en besked på sin Facebook-side. Her skriver han, at hele byen er 'knust', og at festivalen 'ikke kunne være begyndt på en mere sørgelig måde'.

'En ung mand blev på tragisk vis spiddet, da en tyr blev sluppet fri her til eftermiddag og er død. På vegne af både mig selv og byen El Pinós vil jeg gerne udtrykke min dybeste kondolence til den unge mands familie i denne svære tid', skriver borgmesteren, Lázaro Azorin Salar.

Fredag morgen holdt de ansatte på byens rådhuset ét minuts stilhed for den unge mand, og fredagen blev af respekt for offeret droppet i festivalens program.