Mand død efter ulykke

En voldsom soloulykke torsdag formiddag har kostet en 59-årig mand livet.

Det oplyser Nordsjællands Politi på Twitter.

Manden påkørte et træ på Frederikssundsvej ved Ølsted nord for Frederikssund.

Efterfølgende blev han kørt med politieskorte til Rigshospitalet, men her har det altså vist sig, at hans liv ikke stod til at redde.

Den 59-årige, der er fra Hundested, var den eneste, der var involveret i ulykken.

Politiet forsøger nu at fastlægge årsagen til ulykken. Der har derfor blandt andet været en bilinspektør på ulykkesstedet for at undersøge de nærmere omstændigheder.

De pårørende til den 59-årige er underrettet, oplyser politiet.