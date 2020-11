Mand død: Fundet i havn

Søndag formiddag blev en mand fundet livløs ved Odense Havn.

Han blev bragt til Odense Universitetshospital i livløs tilstand og er siden erklæret død.

Det oplyser Fyns Politi.

Politiet oplyser til Ekstra Bladet, at de indtil videre er på bar bund i forhold til mandens identitet.

- Vi arbejder på højtryk for at finde ud af, hvem han er. Vi har valgt at skrive et lille signalement i håbet om, at der måske sidder nogen derude og kan genkende ham, siger vagtchef Hans Jørgen Larsen til Ekstra Bladet.

Ifølge politiet er der tale om en ukendt mand på cirka 25-35 år. Han er lys i huden med sort jakke, grå bukser og sorte sko.

Fyns Politi ved endnu ikke, hvordan manden er endt i vandet, men undersøger området med dykkere.

- Der er umiddelbart ikke foregået noget kriminelt, men det er mistænkeligt, at vi ikke ved, hvem han er, siger Hans Jørgen Larsen.