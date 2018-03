Mand død i arbejdsulykke

Ved du noget? Tip os på 1224@eb.dk eller sms/mms på 1224 (alm. takst)

En 59-årig mand er torsdag død i en arbejdsulykke i Nordsøen.

Manden blev klemt ihjel.

Det skriver TV Midtvest.

Politiet oplyser, at de fik anmeldelsen klokken 16.30 torsdag, og at der kort efter blev tilkaldt en redningshelikopter, men det var desværre ikke tids nok til at redde mandens liv.

Den Maritime Havarikommision og Søfartsstyrelsen skal nu undersøge skibet nærmere for at finde ud af, hvad der forårsagede ulykken, skriver TV Midtvest.

Den afdødes pårørende er underrettede.