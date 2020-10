Mand død i brand

En ældre mand er mandag tidlig morgen afgået ved døden som følge af en brand i en villa på Kirkevej i Sindal.

Det skriver Nordjyske.

- Brandvæsenet ankom hurtigt til brandstedet, og vi har også en patrulje i Sindal for at få overblik over branden. Dog ved vi, at husets beboer - en ældre mand - er afgået ved døden, oplyser vagtchef Karsten Højrup Kristensen fra Nordjyllands Politi til mediet.

De pårørende er underrettet. Ekstra Bladet forsøger at få en kommentar fra Nordjyllands Politi.

Foto: René Schütze

