Mand død i drukneulykke på Fyn

En midaldrende mand har mistet livet lørdag eftermiddag på Fyn efter en drukneulykke.

Det skriver Fyens Stiftstidende.

Over for avisen bekræfter vagtchef hos Fyns Politi Torben Jakobsen dødsfaldet og fortæller, at dødsårsagen endnu er ukendt.

- Vi kender ikke dødsårsagen, og det kan være, han har fået et ildebefindende, mens han svømmede. Det ved vi først senere, når han er blevet obduceret, siger vagtchefen.

Flere øjenvidner havde set manden tage en svømmetur ved 15-tiden. Kort tid efter lå han livløs i vandet.

Det var de andre feriegæster ved sommerhusområdet, der slog alarm, og derefter kom redningsmandskabet til stranden.

Den druknede var sammen med sin familie på stranden.