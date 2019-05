Mand død i eksplosion

En 43-årig mand fra Sønderjylland har torsdag mistet livet, efter en eksplosion fandt sted i mandens hjem.

Det bekræfter Syd- og Sønderjyllands Politi.

- Manden har mistet livet. Hans pårørende var med ham, da han blev fløjet i helikopter mod hospitalet, siger vagtchef hos Syd- og Sønderjyllands Politi Bjørn Pedersen.

De pårørende er derfor underrettet om mandens død.

Brand i landbrugsejendom

Allerede i nat kunne politiet berette om, at en brand var brudt ud i en landbrugsejendom syd for Bredebro ved Tønder i Sønderjylland.

Man har siden fundet ud af, hvordan branden opstod.

- En mand er tilskadekommet i branden. Han har oplyst os, at det var en tønde med brændbar væske, som eksploderede. Vi har underrettet de pårørende, sagde vagtchef Nikolaj Hølmkjær fra Syd og Sønderjyllands Politi tidligere i dag til Ekstra Bladet.

Manden nåede altså at oplyse om årsagen til eksplosionen, før han døde.

Branden under kontrol

Tidligere torsdag oplyste politiet, at der forsat var kraftig røgudvikling fra ejendommen, og at man advarede folk om at færdes i området, da røgen kunne være giftig.

Politiet oplyser nu, at branden er under kontrol, og at røgudviklingen er stoppet.